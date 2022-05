Caio Castro assiste eclipse lunar no meio da rua com a namorada: ''Para ver ela''

O casal Caio Castro e Daiane de Paula deitaram na rua para assistir o eclipse lunar

CARAS Digital Publicado em 16/05/2022, às 15h25

Na madrugada desta segunda-feira, 16, aconteceu o eclipse lunar e muitos famosos aproveitaram a data especial para apreciar o fenômeno.

Caio Castro (31) e a namorada, Daiane de Paula (31), foram uma dessas pessoas. O casal foi para o meio da rua para ter uma visão pra lá de privilegiada.

No perfil do Instagram, o ator compartilhou um lindo registro da lua bem vermelha e mostrou ele e a amada deitados no chão para assistir o eclipse.

"Meio da rua pra ver ela", escreveu ele na legenda da publicação.

A repórter deixou o seu comentário. "Namorada ama tanto!", disse ela. E claro que os admiradores também fizeram questão de comentar. "Perfeição", "Vcs três são lindos demais!", "Que romântico cara, só queria isso", dispararam.

CONFIRA A FOTO DE CAIO CASTRO