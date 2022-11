Cachorrinhas adotadas por Lula e Janja vão morar no Palácio do Alvorada

A cachorrinha Resistência foi resgatada das ruas por Janja após ficar doente

A partir de janeiro de 2023, o Palácio do Alvorada irá ganhar duas moradoras inesperadas. Além do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e da primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, mais conhecida como 'Janja', a casa será ocupada por Resistência e Paris, duas cadelinhas adotadas pelo casal.

Como o próprio nome já diz, Resistência se tornou a mascote do acampamento político intitulado como 'Lula Livre', que ficava em frente à carceragem da Polícia Federal em Curitiba, onde Lula estava preso.

Após ser resgatada das ruas por dois metalúrgicos de São Bernardo do Campo (SP), a mascote adoeceu e precisou de alguns cuidados especiais. Sentida pela situação, Janja a levou para casa e ofereceu todos os cuidados necessários para a sua recuperação. Até que no dia da libertação de Lula da prisão, Resistência foi conhecer seu novo tutor e com ele voltou para morar em São Bernardo do Campo.

Ao chegar em seu novo lar, Resistência ganhou muito amor e carinho ao ser recebida por Paris e Thor, porém devido a alguns problemas, o pet acabou falecendo em novembro de 2021.

Segundo a revista Veja, em março de 2022, Resistência foi nomeada como a "embaixadora canina da adoção" por ser uma grande inspiração no movimento pró-direitos dos animais no partido do PT.

