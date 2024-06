Bruno Mazzeo diz não ter recebido herança de Chico Anysio: "Enrolavam ele"

Em participação de podcast, Bruno Mazzeo diz não ter recebido herança de seu pai, Chico Anysio, e motivo surpreende; saiba mais!

O ator Bruno Mazzeo fez uma revelação surpreendente sobre seu pai, o humorista Chico Anysio, falecido em 2012. Durante participação do podcast Desculpa Alguma Coisa, do Universa, nesta quarta-feira, 5, o famoso admitiu que não recebeu nenhuma herança de seu pai.

Em conversa com a apresentadora Tati Bernardi, Bruno disse que Chico não acabou deixando nada para seus filhos após sua morte aos 80 anos. "Não deixou dívida, mas não deixou herança. As dívidas foram feitas depois que ele morreu", contou o ator.

Bruno ainda disse que seu pai não ligava muito para o dinheiro e coisas materiais, surpreendendo com o motivo. "O desprendimento dele com dinheiro era uma loucura. As pessoas enrolavam ele, ele acreditava. Ele tinha um caderno com uma lista de pessoas que ele ajudava", revelou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por UOL (@uoloficial)

Chico Anysio faleceu em 2012 no Rio de Janeiro em decorrência de uma falência múltipla de orgãos. O humorista ficou conhecido pelo papel principal no programa de comédia A Escolinha do Professor Raimundo, da Globo

Bruno Mazzeo faz rara aparição com os três filhos

Em meados de maio, o ator Bruno Mazzeo fez uma rara aparição com sua família nesta semana. Ele levou sua esposa, a diretora Joana Jabace, e os três filhos, João e os gêmeos José e Francisco, para o evento de lançamento da nova temporada da série Cilada, no Rio de Janeiro.

O artista é discreto quando o assunto é a sua família, mas abriu uma exceção para celebrar este momento especial em sua carreira, que é o retorno da série depois de alguns anos fora do ar. No evento, ele posou sorridente enquanto estava rodeado por sua família.

Vale lembrar que Bruno e Joana estão juntos desde 2012 e são pais dos gêmeos de 6 anos. O ator também é pai de João, que é fruto do antigo relacionamento com Renata Castro Barbosa.

Clique aqui e confira as fotos!