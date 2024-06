Bruno Gagliasso surpreende ao falar sobre perda da virgindade: "Traumático"

No programa 'Surubaum', o ator Bruno Gagliasso deu detalhes sobre sua primeira experiência sexual após completar 13 anos

Bruno Gagliasso surpreendeu ao dar detalhes sobre sua primeira experiência sexual. Durante o programa Surubaum, que apresenta ao lado da esposa, Giovanna Ewbank, o ator revelou que perdeu a virgindade aos 13 anos com incentiva da sua família. "Foi traumático", admitiu.

A revelação aconteceu quando o casal conversava com as convidadas Valentina Bandeira e Karol Conká sobre sexo. "É que nem a pornografia. Você cresce, principalmente o menino, achando que o sexo, que o amor, é o que a gente vê na pornografia. Não é", disse o artista.

"Eu estudei num colégio meio católico, uma galera meio rica, e lembro de um moleque que tinha ganhado de aniversário de 15 anos, uma p*ta", falou Valentina. Ao ouvir a atriz, Bruno admitiu que foi 'presenteado' por seus familiares com um programa adulto. "Foi meu presente de 13 anos de idade", contou.

Gagliasso confessou que depois que ficou mais velho, percebeu como essa experiência não legal. "Minha primeira vez foi com uma garota de programa, uma prostituta, e foi traumático. Hoje vejo que foi traumático", refletiu.

Valentina reforçou que essa prática é um tipo de violência contra meninos. "Você, tão novo assim, não sabe muito bem o que quer", comentou ela. Conká concordou: "É um estupro isso, que rola muito com os homens", ressaltou a cantora.

