Bruno Gagliasso relembra boato de affair com Bruno De Luca

Bruno Gagliasso revela que já inventaram que ele teria tido um affair com Bruno De Luca no passado

CARAS Digital Publicado em 13/07/2022, às 12h58

O ator Bruno Gagliasso (40) surpreendeu os internautas ao contar que já inventaram que ele teria tido um affair com o apresentador e ator Bruno De Luca (40). Ele contou que os boatos surgiram quando ele começou a namorar com Giovanna Ewbank (35).

"Uma 'pseudoamiga' da Giovanna falou para tomar muito cuidado comigo porque eu tinha um caso com Bruno De Luca. Aliás, gostaria de avisar para o Bruno que a gente teve um caso. Você não está sabendo", disse ele ao participar do podcast Quem Pode, Pod.

Então, Giovanna Ewbank confirmou que realmente ouviu o boato. "Quando comecei a sair com o Bruno, perguntei para se tinha um caso com o Bruno De Luca", disse ela, e completou: "Eu acreditava muito nas coisas que me contavam até eu começar a ser o centro das fakes news. O que me pegava no início do relacionamento foi saber que cada hora ele estava com uma pessoa".

Bruno Gagliasso fala sobre relação com o irmão após afastamento

Durante a participação no podcast, Bruno Gagliasso também falou sobre o afastamento do irmão, Thiago Gagliasso (33) e os motivos para não ter mais contato com ele. Ao ser questionado se acha possível uma reaproximação, Bruno respondeu: "Em algum momento talvez sim. Hoje não consigo enxergar. Porque admiração, respeito, afinidade, hoje não sinto por ele. Mas o que eu sinto é o amor de irmão, isso nunca vai apagar. E a saudade de tudo o que a gente viveu. É mentira falar que não doi, mas a gente pensa muito diferente. Não é pensamento político, é como a gente enxerga a vida que é diferente. Tenho que respeitar e respeito. Minha mãe sofre muito, mas é a vida".