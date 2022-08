Bruno Gagliasso posta fotos da mansão que a família alugou para férias em Portugal

O ator Bruno Gagliasso compartilhou fotos da casa onde a família está curtindo as férias e impressionou

CARAS Digital Publicado em 08/08/2022, às 16h24

Nesta segunda-feira, 8, Bruno Gagliasso (40) surpreendeu os seguidores ao compartilhar fotos da casa que a família alugou para curtir as férias em Portugal.

No perfil do Instagram, o ator publicou uma sequência de fotos da mansão cor de rosa e arrancou elogios dos fãs com tamanho luxo e beleza.

Nas imagens, ele mostra a fachada do casarão, a piscina gigante, a área verde e a mesa de alimentação. "Dias de amor", escreveu ele na legenda da publicação.

Nos comentários, os admiradores se impressionaram. "Que vibe", "Posso passar férias com vcs?", "Incrível", "Viva a natureza", disseram eles.

Mais cedo, Giovanna Ewbank usou as redes sociais para fazer uma declaração para o marido, Bruno Gagliasso. Em seu feed no Instagram, a loira compartilhou um clique em que aparece em momento relax ao lado do amado, deitada no colo do famoso, em um gramado.

NETFLIX DIVULGA TRAILER DE SÉRIE ESPANHOLA PROTAGONIZADA POR BRUNO GAGLIASSO

Nesta quarta-feira, 3, a Netflix divulgou o primeiro trailer da série espanhola, Santo, protagonizada por ninguém menos que Bruno Gagliasso. A produção entrará no catálogo em 16 de setembro.

Na trama, o brasileiro viverá o policial Cardona, que persegue Santo, o traficante de drogas mais procurado do mundo e que nunca teve o rosto visto. Para seu desgosto, ele terá que trabalhar com o também policial Millán (Raúl Arévalo), que é espanhol.

