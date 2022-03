Bruno Gagliasso planta onze mil mudas no seu rancho: ''Seguirei resistindo''

Após receber título, Bruno Gagliasso mostra plantio de onze mil mudas no seu rancho

CARAS Digital Publicado em 12/03/2022, às 18h57

Bruno Gagliasso (39) passou por uma semana de muito trabalho no seu rancho, em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro.

Com uma equipe, o ator conseguiu plantar onze mil mudas de árvores pelo terreno e celebrou a conquista através das suas redes sociais.

No perfil do Instagram, o marido de Giovanna Ewbank (35) mostrou os detalhes da sua conquista ambiental.

"Foi uma semana intensa de plantio aqui em Membeca! Onze mil mudas. Recuperar o planeta é resistir. E seguirei resistindo. Uma árvore de cada vez. Obrigado por acreditarem nisso junto comigo", escreveu o artista na legenda da publicação.

Ainda na semana, Bruno Gagliasso recebeu o título de cidadão sul-paraibano, região onde construiu o rancho.

CONFIRA FOTOS DO PLANTIO DE BRUNO GAGLIASSO