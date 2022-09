Bruno Gagliasso pede autorização para entidades do candomblé para fazer série

Ator Bruno Gagliasso interpreta personagem de mesma religião que ele e pediu permissão para gravar

CARAS Digital Publicado em 05/09/2022, às 16h19

O ator Bruno Gagliasso (40) terá sua estreia nos streamings no dia 16 com a série Santo, da Netflix. Nela, ele vive o policial Ernesto Cardona que, assim como Bruno, faz parte da religião do candomblé. O marido de Giovanna Ewbank contou que pediu autorização para seus mentores para fazer esse trabalho.

“Eu sou do candomblé, eu tenho Oxóssi do meu lado, Exu entrou com força agora. Pedi licença e foi muito bem aceita”, revelou o ator para a revista Quem.

Bruno explicou que fez uma intensa preparação para a produção e contou que os espectadores só entenderão ao final do sexto episódio. “A minha preparação é muito trabalhada em cima da verdade; eu uso os sentimentos e o que tenho dentro de mim. Foi visceral. Eu me arrisco a dizer que o Cardona também foi um dos personagens mais importantes e intensos da minha vida, não só na preparação.”

Na história, Bruno Gagliasso interpreta um policial que persegue um traficante de drogas internacional na Bahia, e acaba na Espanha, onde se junta ao agente local para continuar sua caça ao criminoso.

Veja a publicação de Bruno Gagliasso sobre a estreia da sua nova séria, Santo: