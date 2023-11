Bruno Gagliasso é flagrado com os filhos mais velhos no aeroporto

Filhos de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, Bless e Titi roubam a cena em viagem com o pai

O ator Bruno Gagliasso aproveitou a manhã desta quarta-feira, 1º, para fazer uma viagem com seus filhos mais velhos, Titi e Bless, frutos do casamento com a apresentadora Giovanna Ewbank. Ele foi flagrado com os herdeiros enquanto circulava pelos corredores de um aeroporto no Rio de Janeiro pouco antes de embarcarem.

As crianças roubaram a cena com a simpatia e seus looks coloridos. Os dois escolheram roupas na cor verde para curtirem a viagem com o pai. Inclusive, Bless revelou que está com o braço imobilizado.

Vale lembrar que Bruno e Giovanna também são pais de mais um menino, Zyan, que é o caçula da família. Recentemente, o casal foi alvo de rumores de que poderiam estar 'grávidos' de novo, mas negaram. Bruno dividiu alguns registros da viagem em família, ao lado dos três filhos e da esposa, que também surgiu escondendo a barriguinha. Nos comentários não deu outro assunto e os admiradores questionaram se o casal estaria esperando outro herdeiro: “A Gioh tá grávida de novo?”, perguntou um fã. Apesar de negar os rumores, o ator deixou os seguidores animados com sua resposta: “Adoraria kkkkk”, ele brincou em um comentário e revelou que tem intenção de aumentar a família com a apresentadora.

Fotos: Paulo Tauil / AgNews

Declaração de amor de Giovanna Ewbank

Há pouco tempo, a apresentadora do podcast Quem Pode, Pod, Giovanna Ewbank encheu seu feed de amor ao compartilhar lindos cliques de sua viagem para Fernando de Noronha na companhia do maridão, Bruno Gagliasso! em por do sol em Noronha

Em sua conta no Instagram, a artista publicou um álbum de fotos curtindo um lindo pôr do sol no arquipélago com o ator e aproveitou para declarar seu amor pelo pai de seus três filhos. Nas imagens, os dois aparecem admirando a beleza do local em uma praia e posaram coladinhos.

"Eu amo cada por do sol com você! Que venham muitos outros e que a cada dia ele brilhe mais e mais! Te amo!", escreveu Gioh ao legendar a publicação.