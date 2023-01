Bruno Gagliasso declara torcida para participante que "cuida do filho dele"

Ator Bruno Gagliasso contou que conhece bem um dos participantes do Big Brother 23

O ator Bruno Gagliasso contou para quem vai sua torcida no BBB 23. Durante participação no 'Encontro', ele afirmou com que frequência assiste ao reality.

"Mas é claro [que assisto]! Sou viciado desde o primeiro", comentou ele, que foi ao programa para falar da estreia da minissérie Marighella, adapta do filme que esteve em cartaz nos cinemas, com protagonismo de Seu Jorge.

A apresentadora Patrícia Poeta perguntou se ele tinha proximidade com alguém e uma torcida para algum deles.

"Conheço o Fred [Nicácio], ele cuida da pele do meu filho, do Bless", afirmou ele, que também citou outros participantes. "Tô torcendo pra ele também, pra Tina, gosto do Guimê, o Cara de Sapato é gente boa pra caramba", afirmou. Fred Nicácio é médico dermatologista conhecido nas redes sociais.

Bruno Gagliasso foi vítima de intolerância religiosa

Após publicar uma foto fazendo menção à sua religião, o Candomblé, ele foi hostilizado nos comentários. "Tá querendo se aparecer", "Fechado kkkk fechado no que, cada uma que só Deus mesmo", "Eu repreendo em nome de Jesus", "Gostaria de saber quando ficam doente vocês pedem cura pra Deus ou pra entidades que na verdade é o demônio?", "Chuta que é macumba", "Cruz credo", comentaram os intolerantes.