Bruno Gagliasso comenta suposto ‘affair’ com Ivete Sangalo: ‘Tomei um susto’

Após Ivete Sangalo inventar falso romance durante uma brincadeira com Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso revela que ficou chocado

Na última terça-feira, 12, Ivete Sangalo causou durante sua participação no podcast ‘Quem Pode, Pod’, comandado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. É que a cantora decidiu fazer uma brincadeira ao revelar um romance falso com o marido da loira. Após a pegadinha, Bruno Gagliasso se pronunciou e contou que ficou chocado.

Para quem não acompanhou, Veveta quis dar uma animada no programa de Ewbank e dividiu uma história sobre uma semana de muito romance e pegação com o marido da apresentadora, Bruno. Giovanna caiu na pegadinha e ficou perplexa com a suposta omissão do marido: “Ele nunca me contou!”, disse completamente chocada.

Acontece que a história inteira era apenas uma brincadeira orquestrada pelo produtor do programa, Léo Fuchs. Em suas redes sociais, ele assumiu a autoria da pegadinha: “Eu inventei essa loucura do nada, Ivete amou e atuou (alô Melhores do Ano categoria atriz de trollagem) e o resultado vocês viram, né!?”, ele se divertiu ao compartilhar o vídeo.

Nos comentários da publicação, Bruno Gagliasso revelou sua reação ao ver seu nome envolvido no falso enredo de Ivete: “Muito atriz kkkkkkkk. Arrasaram!!! Kkkkkkk tomei um susto da p*****”, o ator se divertiu com a pegadinha e aproveitou para esclarecer que a história inteira não passou de uma brincadeira da cantora.

Outras celebridades também se divertiram com o falso romance entre os artistas: “Elas se abanando, não dá! E o ‘oi???’ da Gio”, a atriz Bruna Marquezine deu risada com a brincadeira. “A risada da Giovanna de nervoso”, apontou um admirador. “Foi muito bom. A Gioh chorando lágrimas”, outra brincou com o ciúme da apresentadora.

A pegadinha de Ivete Sangalo:

Ivete Sangalo já pode começar a fazer testes como protagonista de novelas! A cantora deu um show de atuação ao revelar um falso romance durante a brincadeira com Giovanna Ewbank. Com detalhes, Veveta fez a loira acreditar no falso affair: "Tem muitos anos isso. Foi carnaval, de uma forma muito sorrateira”, iniciou.

“Eu estava no trio, ele estava no camarote de Daniela Mercury. Passei cantando e ele com um sorrisão… Eu não estava fazendo nada, falei: ‘Tudo bom?’. Ele deu um tchau. Vem aqui. Eles vieram, eu desci para beber uma água… A casa caiu no camarim. Eu falei para ele: ‘Isso não pode sair daqui’”, Ivete inventou o romance com detalhes.

“Ele estava no trio, toda vez que eu descia para beber água, ele descia junto comigo. Depois do carnaval, a gente passou uma semana no hotel”, a cantora deixou Giovanna chocada, mas depois pediu desculpas pela brincadeira: “Bruno, essa mulher é louca com você! Bruno, querido, desculpa, eu não aguentei”, disse dando risada.