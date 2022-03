Bruno Gagliasso celebra título de cidadão sul-paraibano: ''Fico feliz por essa honraria''

O ator Bruno Gagliasso comemora título de cidadão sul-paraibano, região onde construiu o seu rancho

CARAS Digital Publicado em 10/03/2022, às 12h02

Nesta quinta-feira, 10, Bruno Gagliasso (39) revelou que recebeu o título de cidadão sul-paraibano, região onde construiu o seu rancho.

No perfil do Instagram, o ator compartilhou uma foto ao lado do vereador Léo Correa, do município de Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, e comemorou a honraria.

"Com orgulho, cidadão sul-paraibano. Aqui é meu lugar, onde pretendo viver e ver a vida florescer. Fico feliz por essa honraria e desejo fazer jus a esse título", escreveu ele na legenda.

O político também fez questão de comentar o título nas suas redes sociais. "Hoje nosso mandato teve a honra de homenagear o ator e empresário Bruno Gagliasso com o Título de Cidadão Sul-Paraibano, maior honraria concedida pela Câmara Municipal. Há dois anos, Bruno descobriu um lugar especial em Membeca, na zona rural de Paraiba do Sul, apaixonou-se e decidiu construir o Rancho da Montanha, um lugar realmente deslumbrante! O Rancho da Montanha é um projeto de vida de Bruno e da sua família e envolve ações de reflorestamento e sustentabilidade ambiental, que vai impactar positivamente nossa cidade, gerando grandes investimentos aquecendo o turismo de nossa cidade", disse.

Na sequência, ele agradeceu por mostrar a região para os amigos e familiares. "Além disso, Bruno tem apresentado a cidade a outros amigos que tem se encantando com as belezas naturais da região, o que tem despertado grande interesse em desenvolver ações que envolvem a nossa vocação turística, com possibilidade de grandes investimentos, que vão gerar emprego e renda para o município. Agora, Bruno Gagliasso é filho de nossa cidade querida, é mais um que como eu, acredita muito no potencial de nossa cidade. Bruno é fantástico e tem um sonho parecido com o meu, de pôr Paraíba do Sul cada vez mais no rumo do desenvolvimento e por isso recebe de nosso mandato essa linda homenagem. Muito obrigado, Bruno Gagliasso", agradeceu.

CONFIRA AS PUBLICAÇÃO DE BRUNO GAGLIASSO E LÉO CORREA

