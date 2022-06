Bruno Gagliasso baba pela esposa Giovanna Ewbank: ''Só para enaltecer'''

O ator Bruno Gagliasso publicou lindos registros da esposa Giovanna Ewbank e rasgou elogios

CARAS Digital Publicado em 11/06/2022, às 19h45

Bruno Gagliasso (40) é apaixonado por Giovanna Ewbank (35) e faz questão de mostrar! Neste sábado, 11, o ator compartilhou cliques da esposa e não poupou elogios.

Para a ocasião, a atriz apostou em um vestido bem coladinho e botas de cano alto, e para completar uma maquiagem colorida e trancinhas no cabelo.

"Postando aqui só pra enaltecer a beleza da minha mulher", escreveu o artista na legenda da publicação.

Nos comentários, os admiradores também se derreteram com o amor dos pombinhos. "Coisa mais perfeitona", "Uma beldade ela", "Não me acostumo com essa beleza! Uma surra de beleza!", dispararam.

Vale lembrar que Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank estão em São Paulo com os filhos, Titi (8), Bless (7), Zyan (1), para realizar alguns trabalhos.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE BRUNO GAGLIASSO