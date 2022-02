Bruno Gagliasso aproveita dia na piscina na companhia da cachorra e web se derrete: ''Que linda''

O ator Bruno Gagliasso dividiu lindos registros da cachorrinha, Alice Fernanda, na piscina

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 16h18

Bruno Gagliasso (39) curtiu uma tarde bem animada na companhia da cachorrinha da família, chamada Alice Fernanda.

No feed do Instagram, o ator compartilhou lindos registros do animais aproveitando um banho de piscina no quintal de casa.

"Hj foi dia de piscina com Alice Fernanda", escreveu ele na legenda da publicação.

Os admiradores da família não pouparam elogios para o pet: "Que linda!!!!!!", disse Giovanna Ewbank (35); "E o lacinho segue firme no penteado", "Ela é demais", "Não tenho estruturas pra ver essa fofura na piscina", declararam os internautas.

Recentemente, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank curtiram o dia de folga na companhia um do outro, na casa deles, no Rio de Janeiro, e dividiram lindos registros através das redes sociais.

CONFIRA ALICE FERNANDA NA PISCINA