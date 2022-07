Bruno Gagliasso abre álbum de fotos dos filhos no rancho e reflete sobre o meio ambiente

O ator Bruno Gagliasso dividiu lindas fotos dos filhos em meio a natureza e refletiu sobre o meio ambiente

CARAS Digital Publicado em 18/07/2022, às 16h22

Bruno Gagliasso (40) usou as suas redes sociais para fazer uma reflexão sobre a importância do cuidado com o meio ambiente.

O ator abriu um álbum de fotos exibindo momentos da família e amigos no rancho que construiu no interior do Rio de Janeiro e publicou um lindo texto.

Em algumas das imagens é possível ver os filhos do artista com Giovanna Ewbank (35) em contato com a natureza.

"A chuva que nos molha. A água que bebemos. O alimento em nossos pratos. O calor, o frio, tudo tem relação com as nossas florestas. Hoje, infelizmente, preservar é pouco. É preciso restaurar. Recuperar tudo o que foi destruído pela ganância e por quem despreza a vida", começou ele.

E completou: "Se queremos um planeta habitável para nossos filhos e netos, a hora de agir é agora. Neste dia da preservação das florestas, pense como você pode ajudar a recuperar nossas matas. Converse com seus filhos sobre a importância da manutenção de nossos biomas. E, se possível, replante".

Por fim, Bruno fez um apelo aos seguidores. "Crie mutirões, converse com amigos e vizinhos, contribua para o planeta. Só assim, coletivamente, será possível garantir a vida para as futuras gerações. Plante!", concluiu.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE BRUNO GAGLIASSO