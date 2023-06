Bruno de Luca esbanja simpatia durante passeio em família na orla da praia

Apresentador Bruno de Luca aproveita manhã ensolarada para caminhar ao lado da noiva e da filha, Aurora

A família de Bruno de Luca protagonizou um momento fofíssimo na manhã desta quarta-feira, 28. Acompanhado da noiva, a repórter Sthéfany Vidal, e da primogênita, Aurora, o apresentador deu um show de simpatia durante um passeio ao ar livre na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Nos flagras, Bruno e Sthefány aparecem coladinhos com roupas em tons neutros e óculos escuros para manter a discrição. Mas assim que notaram a presença dos fotógrafos, Bruno e Sthefany fizeram questão de sorrir para as câmeras e esbanjaram simpatia no momento de descontração em família.

Mas foi a pequena Aurora que roubou a cena! Com apenas oito meses, a primeira herdeira do casal deu um show de fofura ao aparecer sentadinha com um vestido vermelho. Entre os registros, ela se distrai com alguns acessórios enquanto os papais babões empurram seu carrinho de bebê.

Vale lembrar que Bruno e Sthéfany se conheceram na estreia de um filme, mas só começaram a se relacionar anos depois, quando se reencontraram na praia. Em 2022, o casal oficializou a relação com um noivado. Pouco tempo depois, a primogênita, Aurora, chegou ao mundo e adiou os planos do casório.

Bruno de Luca ganhou uma celebração em dose dupla no início deste mês! Além de completar 41 anos, ele também celebra o mesversário da primogênita, Aurora, que tem apenas 8 meses de vida. Para comemorar a ocasião em grande estilo, a família viajou para conhecer alguns parques de diversão em Orlando, nos Estados Unidos.