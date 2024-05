Brunna Gonçalves esclarece dúvida sobre gravidez após cirurgia: 'Sou maluca?'

Após realizar uma cirurgia para diminuir a testa, Brunna Gonçalves rebateu pergunta a respeito de possível gravidez antes do procedimento

A dançarina e influenciadora Brunna Gonçalves contou aos seguidores que realizou uma frontoplastia, uma cirurgia para reduzir a testa remodelando a parte frontal do rosto. Já em processo de recuperação, a esposa da cantora Ludmilla aproveitou o momento de repouso para responder algumas dúvidas a respeito do procedimento.

Em seu Instagram oficial, após abrir uma caixinha de perguntas, Brunna recebeu diversos questionamentos sobre uma possível gravidez. Isso porque, no fim do ano passado, ela e Ludmilla decidiram iniciar o processo para engravidar através de FiV (fertilização in Vitro).

"Você está grávida?", questionou um internauta. Direta e reta, a influenciadora negou que esteja esperando seu primeiro filho com a esposa e ressaltou que jamais faria qualquer cirurgia caso uma gestação fosse confirmada.

"Vocês se fazem, né? Vocês acham que se eu tivesse grávida, eu ia fazer uma cirurgia? Acham que eu sou maluca, que eu tenho algum problema? Claro que eu não tô grávida, né, gente? Fiz exame, vou mostrar para vocês", disse Brunna Gonçalves, mostrando o resultado negativo para gravidez.

Ludmilla detalha processo para Brunna Gonçalves engravidar

Convidada do podcast PodPah em janeiro deste ano, Ludmilla detalhou o processo que ela e sua esposa, Brunna Gonçalves, estão passando para ter o primeiro filho ou filha. Lud contou que ela e a dançarina estão muito felizes com a decisão de fazer a FiV (fertilização in Vitro), além da ansiedade para que inicie.

"Estou muito feliz e ansiosa pelo meu primeiro baby e a gente já começou todo processo, que demora, é longo e eu estou muito feliz. A Brunna é a melhor pessoa que poderia escolher para ter um filho, ela é muito especial", contou.

"É difícil pra gente por causa da nossa agenda, e é uma coisa cara. Precisa de tempo e por isso o nosso demora um pouco mais, por causa da minha agenda. É seguro, muita gente que tem dificuldade faz, mulheres que estão em um relacionamento hétero usam esse método que vamos fazer. Estou ansiosa pra caramba, não paro de pensar nisso", explicou a cantora.