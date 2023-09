Bruna Spínola faz desabafo sobre maternidade real e diz: "Gerou frustração"

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Bruna Spínola falou sobre os desafios da maternidade e suas experiências

A atriz Bruna Spínola (36) afirmou que viveu momentos de pura frustração nos primeiros meses da maternidade. Em entrevista à revista CARAS Brasil, a atriz falou sobre a importância de desmistificar o período e não romantizar as dores.

"Eu tinha essa ideia romantizada. Muita gente dizia: aproveita para dormir e cuidar de você enquanto ela está na barriga. Achava exagero, mas quando ela nasceu vi que é realmente difícil", desabafou Bruna, que fez participação na série Vicky e a Musa, do Globoplay.

Bruna completa que passou por momentos dolorosos, mas que no fim foi verdadeiramente um aprendizado: "A privação do sono faz o resto ser mais complicado. Tive dificuldades com a amamentação e isso me gerou frustração. O maior aprendizado é o que esse amor incondicional é capaz de transformar".

No ano passado, a artista chamou atenção ao revelar que foi vítima de um aborto, o que fez ela participar de uma série de debates sobre o tema. Para ela, a falta de diálogo sobre o assunto faz ele se tornar dolorido para as mulheres que enfrentam.

"É um momento muito delicado, sofrido, mas me fez enxergar uma série de outras coisas. Faço questão de dividir isso publicamente, pois é um assunto pouco falado. É mais comum do que se pensa e, por ser pouco falado, fica mais sofrido", refletiu.

Mãe de Maria Luísa, uma garotinha de três anos, fruto do relacionamento com René Sampaio (48), conta que ainda pensa em ter filhos. "Estou um pouco focada em mim e no trabalho neste momento. Estou planejando para quando as coisas ficarem um pouco mais tranquilas", disse.

Recentemente a família saiu um pouco da rotina e esteve em viagem relaxante pelo Uruguai. "Malu é superaventureira, adora conhecer lugares novos. Viajamos juntos com frequência, mas precisamos planejar ao menos uma atividade por dia para ela, como praia, parquinho, museu ou zoológico”, explica a atriz.