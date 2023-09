Bruna Marquezine surpreende ao exibir tatuagem em homenagem a Neymar Jr

A atriz Bruna Marquezine mostrou que ainda tem a tatuagem de casal que fez com Neymar Jr, apesar de o jogador de futebol ter coberto o desenho

Na última quinta-feira, 21, a atriz Bruna Marquezine surpreendeu seus fãs ao revelar que ainda mantém uma lembrança de seu antigo relacionamento com Neymar Jr. A estrela internacional fez um ‘tour’ pelos desenhos de seu corpo e mostrou que decidiu não apagar a tatuagem em homenagem ao ex-namorado.

Em um vídeo divulgado pela revista americana Glamour, a atriz contou que tem 21 tatuagens espalhadas pelo corpo. Entre elas, a brasileira contou que as suas favoritas são uma borboleta discreta e um pequeno besouro em homenagem ao seu primeiro filme internacional, ‘Besouro Azul’, ambas desenhadas em seu braço.

Mas Bruna impactou ao mostrar que ainda mantém o coração em seu dedo anelar, que fez durante o relacionamento com Neymar Jr: “Essa foi minha primeira”, a atriz comentou sobre o desenho sem revelar muitos detalhes. Para quem não se lembra, o casal decidiu eternizar o amor na pele e fez tatuagens combinando.

Para o quadro #TellUsWhatYouInked da revista @glamourmag, Bruna Marquezine dá detalhes da suas 21 tatuagens.pic.twitter.com/c95Jddemsq — Marquezine Comunicações (@marquezinecom) September 21, 2023

Por outro lado, Neymar Jr preferiu apagar parte de sua história com Bruna Marquezine! Em meados de novembro do ano passado, o tatuador do jogador revelou que o atleta escondeu o desenho que fez na época em que namorava com a atriz, quando participou do quadro Acredite Em Quem Quiser do Domingão com Huck, na Globo.

Tatuagens de Bruna Marquezine e Neymar Jr - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que a artista e o jogador de futebol começaram a se relacionar em 2013 e o término foi confirmado em outubro de 2018. Mas os cinco anos foram marcados por polêmicas e idas e vindas: "Quando chegou no fim, saí muito mais forte, mas muito machucada também”, Bruna refletiu sobre o namoro recentemente.

Bruna Marquezine se emociona com painel de ‘Besouro Azul’:

Bruna Marquezine não conseguiu conter a emoção ao se deparar com um painel do filme Besouro Azul, que tem sua foto, na badaladíssima Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos. Através das redes sociais, a brasileira que está ganhando holofotes no exterior dividiu o momento emocionante em que se vê no telão!