Bruna Marquezine solta a voz em karaokê na festa de Rosalía

Publicado em 23/08/2022

A madrugada desta terça-feira, 23, foi muito animada! Após o show de Rosalía (29) em São Paulo vários famosos se reuniram em uma casa noturna para se divertirem. Bruna Marquezine (27) deu o que falar ao soltar a voz no karaokê ao som de Justin Bieber.

A atriz foi um show à parte cantando As Long As You Love Me, do cantor canadense, ao lado de João Figueiredo, marido de Sasha Meneghel.

Além dos amigos, outras celebridades marcaram presença no local como Ludmilla, Brunna Gonçalves, Juliette, Carlinhos Maia, Lucas Guimarães, entre outros.

A cantora espanhola ficou apenas 40 minutos no evento, mas fez questão de posar para fotos e conversar com os artistas brasileiros.

BRUNA MARQUEZINE IMPRESSIONA COM LOOK PARA SHOW DE ROSALÍA

Bruna Marquezine marcou presença no show da cantora Rosalía, que aconteceu em São Paulo. E mais uma vez, a atriz e it girl brasileira roubou a cena com a produção especial. Para curtir o show na companhia dos amigos, Bruna Marquezine apostou em um look belíssimo, seguindo a tendência dos anos 2000. A atriz surgiu com uma calça jeans cintura baixa, e um top brilhante decotado. Além de um casaco animal print completando a produção.

