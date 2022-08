Bruna Marquezine passeia em shopping no Rio com Xolo Maridueña

A atriz Bruna Marquezine foi flagrada passeando em um show no Rio de Janeiro ao lado de Xolo Maridueña, colega de elenco do filme 'Besouro Azul'

CARAS Digital Publicado em 10/08/2022, às 21h06

Nesta quarta-feira, 10, Bruna Marquezine (27) foi flagrada fazendo compras em um shopping na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Durante o passeio, a atriz estava acompanhada do ator Xolo Maridueña (21), colega de elenco do filme Besouro Azul, e de mais dois amigos. Enquanto andava pelos corredores, a artista ainda foi tietada por alguns fãs e atendeu a todos bastante sorridente.

Mais cedo, Marquezine respondeu uma publicação feita por Xolo Maridueña nas redes sociais no dia do seu aniversário, e entregou o apelido carinho que deu ao artista. "You’re my favorite, puLta" (Você é o meu favorito pulta), escreveu a atriz, se referindo a palavra put*, uma das palavras em Português que ensinou ao colega, que esteve no Brasil recentemente e chegou a visitar o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

Confira as fotos do passeio de Bruna Marquezine e Xolo Maridueña:

Bruna Marquezine e Xolo Maridueña no shopping - Foto: Edson Aipim/AgNews

Bruna Marquezine e Xolo Maridueña no shoppingFoto: Edson Aipim/AgNews

Bruna Marquezine e Xolo Maridueña no shopping - Foto: Edson Aipim/AgNews

Bruna Marquezine ao lado de Xolo Maridueña e amigos - Foto: Edson Aipim/AgNews

Foto: Edson Aipim/AgNews

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!