Bruna Marquezine leva Xolo Maridueña para festa de aniversário de Sasha Meneghel

O ator de Besouro Azul, Xolo Maridueña foi reconhecido em um vídeo no aniversário de Sasha Meneghel

CARAS Digital Publicado em 01/08/2022, às 14h36

Modo do FBI foi ativado! Os internautas descobriram que Bruna Marquezine (26) levou Xolo Maridueña (21) para o aniversário de Sasha Meneghel (24) aqui no Brasil.

Os fãs notaram que o ator, que faz par romântico com a atriz em Besouro Azul, aparece sentado em uma cadeira enquanto convidados da festa brincam com um bastão de madeira.

Além dessas imagens, a musa mostrou os momentos divertidos durante o aniversário da amiga, que contou com o tema de festa junina.

Pelas redes sociais os fãs ficaram enlouquecidos com a presença do artista no Brasil. "Xolo Mariduena e Bruna Marquezine = Tom e Zendaya latinos", "Meu deus o Xolo tá no Brasil mesmo e com a Bruna", "Chocado que o Xolo veio pro Brasil junto com a Bruna", disseram alguns deles no Twitter.

Besouro Azul é o primeiro filme da DC Comics sobre um super-herói latino. Vale ressaltar que o filme tem estreia prevista para agosto de 2023 e Bruna Marquezine dará vida à Penny, protagonista feminina do longa do herói.

A trama conta a história de Jaime Reyes, o Besouro Azul, que ganha seus poderes por meio de uma armadura ao se conectar com uma peça alienígena chamada escaravelho.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!