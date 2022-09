Bruna Marquezine faz rara aparição com os pais e a irmã em shopping

Bruna Marquezine aproveita tarde tranquila para almoçar fora com os pais e a irmã caçula no Rio de Janeiro

A atriz Bruna Marquezine aproveitou a tarde desta segunda-feira, 19, para curtir um passeio na companhia de sua família. Ela foi fotografada enquanto almoçava em um restaurante em um shopping no Rio de Janeiro.

A estrela contou com a companhia dos pais, Telmo e Neide, e da irmã caçula, Luana. Os quatro foram vistos no momento de diversão em família e também circulando pelos corredores do shopping.

No último final de semana, Bruna Marquezine apareceu em novas fotos com o ator Xolo Maridueña. Os dois atuaram juntos no filme Besouro Azul, da DC Comics, e ele veio passar alguns dias de férias no Brasil junto com a atriz. Ele mostrou as fotos do passeio deles no Rio de Janeiro.

Bruna Marquezine relembra namoro com Neymar Jr

Em participação no Quem Pode, Pod, Bruna Marquezine relembrou o namoro com Neymar Jr e também quando a sua vida amorosa se tornou pública."Eu amava trabalhar na infância, mas na adolescência comecei a sofrer. Porque ninguém te avisa que você não é mais criança, agora você é adolescente, agora você rende fofoca. Da noite pro dia você pegou meio Rio de Janeiro sem sair de casa", disse a famosa, lembrando a época em que estava interpretando a personagem Lurdinha, de Salve Jorge.

Ao falar sobre relacionamento e a dificuldade com a exposição, ela disse: "Logo depois disso tudo, junto com a Lurdinha, comecei a namorar outra pessoa muito famosa, e não era uma escolha nossa se o relacionamento seria exposto ou não, simplesmente era. Fui entendendo muita coisa e não entendendo nada também".

"Quando chegou no fim, saí muito mais forte, mas muito machucada também. Foi um processo natural, fui entendendo que muito mais valia ser um exemplo real do que uma 'perfeição', que a gente sabe que não existe", afirmou a artista.