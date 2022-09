Bruna Marquezine fala sobre sua sexualidade e relação com Xolo Maridueña

A atriz Bruna Marquezine ainda comentou em entrevista sobre estar morando em casa de Xuxa e a venda de sua mansão para Michel Teló

CARAS Digital Publicado em 13/09/2022, às 22h03

Nesta terça-feira, 13, Bruna Marquezine participou do podcast “Quem Pode, Pod”, apresentado por Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank.

Na conversa, a atriz falou sobre sua sexualidade, sua relação com o ator Xolo Maridueña e o filme de super-herói "Besouro Azul", que irá estrelar.

Bruna revelou que chegou a questionar sua sexualidade e pensava ser assexual. “Eu tive essa fase, que eu achava que eu era até meio assexuada”, revelou. “Manu Gavassi um dia falou essa frase e eu agarrei isso. Era: ‘Sexo é superestimado. Não é tudo isso’. Eu entrei nessa onda que eu nem curtia muito transar. Daí eu percebi um pouco depois que não era verdade”, contou.

A atriz ainda esclareceu para as apresentadoras e ouvintes qual é sua relação com o protagonista do filme “Besouro Azul”, Xolo Maridueña. “Ele, sem dúvida, é um dos meus melhores amigos hoje”, esclareceu.

A artista ainda comentou sobre a vinda do ator americano ao Brasil: “Ele amou pão de queijo, açaí, pedi pra minha mãe fazer frango com quiabo e angu... Menina, mas ele comeu tanto”.

A estrela ainda comentou que após receber críticas com a novela “Deus Salve o Rei”, estava perdendo a confiança em seu trabalho como atriz. Esta situação só mudou quando Bruna teve a oportunidade de participar de um teste para o filme “The Flash”, também de um super-herói da DC.

“Eu me preparei muito mais para essa segunda fase do teste de ‘The Flash’, que já era virtual, e fui para o Top 2. Eu estava: ‘oi?’. Mas esse processo foi tão importante pra mim. Eu lembro o dia que fiz essa chamada de Zoom com o Ezra [Miller], e a cada afirmação, cada elogio do diretor, do Ezra, parecia que ia saindo um peso. Quando terminou, eu terminei, desliguei, catarse. Eu chorei, chorei, chorei”, revelou Bruna.

A atriz ainda contou que foi neste momento que a esperança em sua vida profissional voltou: “Eu falava: ‘Não importa se eu não passei, eu falo do fundo do meu coração, não me importa. Eu recuperei uma coisa que eu perdi há muito tempo e me fazia falta’”.

Bruna acabou não passando no teste de The Flash, mas acabou entrando no radar da DC e conseguiu seu papel em Besouro Azul.

Recentemente, a atriz vendeu sua mansão para o cantor Michel Teló, e relembrou o negócio feito: “Pior que é verdade... O preço que saiu é mentira, mas não vou falar se é mais caro ou mais barato. Vendi feliz da vida, porque a casa era muito grande”.

A artista atualmente está ficando na casa de Xuxa Meneghel. “Eu tô ficando na casa dela, passando uma temporada lá”, revelou. “Ela falou: ‘Vai ficar lá em casa!’. Na terceira vez eu aceitei”, comentou Bruna.

