Bruna Marquezine e Hana Khalil usam mesmo vestido em festa de aniversário

Que saia justa! Bruna Marquezine e Hana Khalil usaram o mesmo look na festa de Giovanna Lancelloti; veja

A atriz Bruna Marquezine (27) marcou presença no aniversário à fantasia de 30 anos da atriz Giovanna Lancellotti no último domingo, 21. Só que ela não contava com um detalhe: que a ex-BBB Hana Khalil escolheria exatamente o mesmo look que o seu.

Para o evento, as duas elegeram um vestido no modelo colorful com um recorte na barriga, os cabelos presos para cima, bolsas em azul claro e salto alto, inspiradas na personagem de Jennifer Garner do icônico filme De Repente 30.

Até então, nenhuma das duas comentou a coincidência nas redes sociais. Vale ressaltar que a única coisa que diferenciou o visual das beldades foi a bolsa - enquanto Bruna usava bolsa de grife em vinil, a influenciadora optou por um modelo em pelúcia.

Há pouco tempo atrás Bruna fez um desabafo sincerão após ficar Indignada com as especulações sobre sua vida amorosa após boatos de um suposto romance com o rapper brasileiro L7nnon (29). “Engraçado, né?! Tô só observando essa movimentação, e eu aqui no set da série que eu tô atuando, produzindo e codirigindo. 12 horas por dia, de domingo a quinta. Vai vendo… não vai rolar, gente ruim. vocês não vão conseguir”, declarou.

VEJA:

Foto: Webert Belicio/Agnews

Bruna Marquezine deixa quarto na mansão de Xuxa e compra triplex de R$ 12 milhões

Bruna Marquezine revelou em entrevista ao podcast 'Quem Pode, Pod', que está de mudança para um apartamento que ela acaba de comprar no Rio de Janeiro pela bagatela de R$ 12 milhões. Assim, a global vai deixar a mansão de Xuxa Meneghel, onde ela estava morando.

"Eu tô realizando o sonho da minha infância de ser parcialmente adotada pela Xuxa. Eu queria ser mãe irma da Sasha, meia filha da Xuxa, mas ainda ter acesso a minha família", brincou ela recentemente