Bruna Marquezine é alvo de ataques após dar o seu apoio político

03/10/2022, às 18h50

A atriz Bruna Marquezine revelou que foi alvo de ataques nas redes sociais após revelar o seu apoio para o candidato Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022. Ela revelou que recebeu mensagens ofensivas e que pretendiam abalar o seu emocional.

Nas redes sociais, ela compartilhou as mensagens que recebeu de internautas depois dar o seu apoio político. Um seguidor escreveu: “Promete que se o Lula ganhar você vai se matar, aí eu voto”. Outro internauta declarou: “O dia mais feliz da minha vida vai ser quando você se matar, mas até pra isso tu é incompetente”.

Em resposta, Bruna Marquezine ironizou e rebateu: “Olha que coisa linda, gente. E viva a humanidade, a empatia, a bondade e o respeito”.

olha que coisa linda, gente.

e viva a humanidade, a empatia, a bondade e o respeito. https://t.co/vt0j8GHniF — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) October 3, 2022

