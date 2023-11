Bruna Marquezine confessa que já se apaixonou por gringo: “Não sei mentir”

Discreta sobre sua vida amorosa, Bruna Marquezine abre rara exceção e entrega que já viveu um romance fora do Brasil

Desde que se lançou na carreira internacional, Bruna Marquezine divide seu tempo com a família no Brasil e os compromissos profissionais nos Estados Unidos. Mas se engana quem pensa que a morena não tem tempo para focar em suas relações internacionais! Na última segunda-feira, 30, a atriz brincou ao detalhar sua vida amorosa com estrangeiros.

Durante o bate-papo descontraído no ‘Entrevista com Blogueirinha’, Bruna foi questionada pela personagem de Bruno Matos sobre seus relacionamentos fora do Brasil. O humorista foi direto ao perguntar se a brasileira já se apaixonou por um gringo e em um primeiro momento, ela negou a paixão, mas acabou se entregando.

“Não, não”, disparou Bruna, que caiu na gargalhada e resolveu abrir detalhes: "Nossa, fui muito falsa. Eu não sei mentir", a atriz entregou que já viveu um romance internacional. Na sequência, a Blogueirinha tentou conseguir mais informações sobre o relacionamento: "Mas você sai muito lá?, disse a apresentadora.

“Em qualquer lugar do mundo. Não sou de sair muito, não. Gosto de festa quando é festa de amigo, quando conheço a maioria das pessoas... Aí fico mais à vontade. Mas sou de ficar mais em casa, gosto de ficar em casa, sair para comer ou ir na casa dos meus amigos”, Bruna esquivou e não revelou mais detalhes do romance.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Blogueirinha (@blogueirinha)

Vale lembrar que a atriz já levantou especulações de um romance com o protagonista de seu longa internacional, o ator americano Xolo Maridueña. Os dois ficaram muito amigos nos bastidores do longa internacional da DC, ‘Besouro Azul’ e inclusive, o artista chegou a vir para o Brasil conhecer a família e os amigos da brasileira.

Mas a atriz fez questão de rebater as especulações com uma declaração especial no aniversário de Xolo neste ano: “Feliz aniversário para meu melhor amigo", Bruna legendou um álbum de fotos em que aparece coladinha com o ator, que ganhou a homenagem para celebrar a chegada de seus 22 anos, enquanto a atriz está com 28.

Bruna Marquezine fala sobre 'livramento’:

Além de revelar que já se apaixonou por um gringo, Bruna Marquezine tamném se tornou um dos assuntos mais comentados do momento após momento engraçado durante a entrevista à influenciadora digital conhecida como Blogueirinha. É que a artista caiu na gargalhada após ser questionada sobre o seu passado.

No programa, a apresentadora fez uma pergunta final para a estrela do filme Besouro Azul sobre um livramento em sua vida. A atriz não se conteve e deu uma gargalhada sincera, o que levantou especulações sobre quem seria o ‘livramento’ da morena, que já viveu um longo relacionamento marcado por polêmicas anteriormente.