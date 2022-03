Bruna Marquezine cai em meme e Anitta reage: ''É montagem''

A atriz Bruna Marquezine acreditou em um vídeo em que Justin Bieber dança o hit 'Envolver'

Publicado em 21/03/2022

Anitta (28) divertiu os seguidores das redes sociais ao compartilhar no Stories do Instagram uma conversa divertida com Bruna Marquezine(26).

Na mensagem, a atriz mandou um áudio para a cantora comemorando um vídeo em que Justin Bieber (28) aparece dançando a música Envolver, novo hit da artista.

"Caraca, eu abri o meu Instagram e vi o Justin Bieber fazendo o challenge de Envolver. [A música] vai bater número 1 e vão ter que aceitar. Pô, vem pra cá que a gente tem que comemorar. Te amo", disse Marquezine.

Assim que ouviu a gravação, Anitta percebeu que a amiga caiu em um meme e reagiu ao ocorrido. "Amiga, é montagem", escreveu ela.

A atriz ficou chateada com a descoberta e lamentou. "Ahh Ah vai se f**. P**, eu acreditei. Tô muito puta", confessou a artista. "Eu quero gravar isso e postar", confessou a poderosa.

Anitta e Marquezine se encontram em Paris

As musas Anitta e Bruna Marquezine se encontraram em Paris! As artistas aproveitaram a Semana de Moda na capital francesa e posaram juntas. Nas redes sociais, a cantora publicou alguns cliques com a atriz, e se declarou com música de Fábio Jr. (68), Só Você.

Vale lembrar que havia boatos que as duas não se falavam após a funkeira ter ficado com o ex-namorado de Marquezine, Neymar Jr. (30), no Carnaval de 2019. Elas surgiram juntas pela primeira vez no final de janeiro, durante o ensaio do bloco de Anitta.

Confira: