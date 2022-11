Bruna Marquezine aparece em postagem de Xolo Maridueña e fãs voltam a especular possível relacionamento

Xolo Maridueña vai viver um par romântico com Bruna Marquezine em 'Besouro Azul', filme da DC Comics

CARAS Digital Publicado em 15/11/2022, às 17h09

A atriz Bruna Marquezine (27) apareceu em uma publicação do ator americano Xolo Maridueña (21) nesta segunda-feira, 14. Os dois são protagonistas do filme "Besouro Azul", da DC Comics, que estreia em 2023. Nele, eles darão vida a um casal.



O ator publicou um carrossel de fotos em seu perfil no Instagram, com imagens ao lado de Bruna. Os fãs do suposto casal logo perceberam. No post, Xolo aparece inicialmente em um vídeo em que a voz da atriz aparece ao fundo, já que ela é quem estava gravando.



Em um dos cards seguintes, ele ainda publicou uma foto em que os dois aparecem coladinhos, chegando juntos à cerimônia anual do Academy Museum Gala em Los Angeles, nos Estados Unidos, que aconteceu em outubro.



Os fãs ainda foram perspicazes e perceberam um detalhe em uma das fotos do ator norte-americano: Na TV, a plataforma Netflix do ator estava em português com as legendas em inglês, o que fez com que os seguidores identificassem que Xolo e Bruna estariam acessando a conta dela para assistir aos conteúdos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Xolo Mariduena (@xolo_mariduena)

A reação dos fãs de Xolo e Bruna após a postagem dele

Nos comentários, os fãs foram ao delírio e especularam ainda mais sobre o possível romance entre os dois. "Quero esse casal torcendo para o Brasil na Copa", disse um seguidor, seguido de outros, que perceberam o detalhe na TV do ator. "Essa conta da Netflix logada em português aí, meu parceiro. Te denunciou pro Brasil inteiro".



Os atores se aproximaram durante as gravações de Besouro Azul e o ator viajou ao Brasil para dias de férias ao lado da atriz, logo após o fim das filmagens. Apesar de rumores de romance entre os dois, Bruna já chegou a afirmar que o ator é atualmente um de seus melhores amigos. Porém, os dois acompanharam o jogo do Los Angeles FC contra o Philadelphia Union e em um dos gols eles foram gravados comemorando com troca de beijo.