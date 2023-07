Bruna Marquezine aparece em clima junino com look gringo de luxo

Atriz Bruna Marquezine aproveita fim de junho para mostrar look tradicional grifado para festa junina

Nesta segunda-feira, 3, a atriz Bruna Marquezine usou suas redes sociais para abrir um álbum de fotos no clima festivo! A famosa decidiu compartilhar alguns cliques de uma festa junina que participou recentemente, mostrando o look grifado que escolheu para o evento anual tradicional.

“Isso é canjica, minha querida”, escreveu a atriz, em inglês, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nos cliques, Bruna aparece em diversos momentos na celebração junina, mostrando comidas típicas, bastante brincadeiras e que estava com pessoas queridas.

Em uma das fotos, a atriz posa na frente de uma árvore, mostrando seu look, composto completamente por uma marca de grife, na qual usa uma camisa social que virou cropped e uma saia, completando com um lenço vermelho e um chapéu bem caipira. Além disso, mostrou o show que curtiu na festa, uma mesa cheia de comidas gostosas de dar inveja, fogueira e muitos outros detalhes.

Com um look importado, com styling de Pedro Sales, a atriz montou um outfit completamente típico e caríssimo, com uma camisa xadrez que custa R$ 7.500, uma saia de R$ 8.300 e um chapéu avaliado em R$ 3.500. Já as botas fechavam o look maravilhoso.

Irmã de João Guilherme faz comentário sobre ele e Bruna Marquezine

Após terem sido vistos juntos em festa junina, os atores João Guilherme e Bruna Marquezineaumentaram os rumores de que estariam juntos. Os boatos de affair já rolam há um tempo nas redes sociais. Neste sábado, 01, a irmã do ator de 21, também filha do cantor Leonardo, Jéssica Beatriz Costa, deixou um comentário na web confirmando o romance. Após a repercussão de João e Bruna curtindo festa junina com amigos famosos como Juliette, a influenciadora deixou a mensagem sobre o suposto envolvimento dos dois. "Aê irmão! Palavra tem poder hein! Amei esse casal", escreveu Jéssica.