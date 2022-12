Bruna Linzmeyer usa biquíni cavado e pelos naturais geram críticas

Atriz Bruna Linzmeyer posou com biquíni cavado e visual natural não agradou internautas

A atriz Bruna Linzmeyer (30) voltou a causar nas redes sociais por conta de suas publicações despretensiosas. Nesta semana a famosa chamou atenção ao compartilhar vários cliques de uma simples tarde em sua residência.

Na postagem em questão, a global surgiu posando com um biquíni amarelo cavado e um escorredor repleto de brócolis. No entanto, o que chamou atenção mesmo foi a quantidade de pelos na região de sua virilha .

Entre os comentários, os internautas não perdoaram o visual da artista e decidiram enviar diversas mensagens negativas. "Vai depilar esse Pantanal menina" , disse uma pessoa. "Já dá pra fazer tranças", detonou outra. "Depilação é bom", escreveu um terceiro.

Mas apesar das críticas, vários seguidores da atriz também saíram em sua defesa e comentaram sobre o estilo de vida natural de Bruna. "Muito linda naturalzinha", disse uma fã. "Só queria dizer que te admiro muito! Obrigada por ser normal!" , elogiou outra.

"Pessoal reclamando de pelos em quase pleno 2023... É tão tosco. Ter pelos faz parte de sermos humanos, aceitem esse fato com mais naturalidade, e também, que ninguém é obrigado(a) a depilar", refletiu outra.

BRUNA E SEUS PELOS

Vale destacar que esta não é a primeira vez que Bruna sofre com críticas a respeito dos pelos em seu corpo. No início do mês ela havia causado a maior comoção ao exibir pelos nas axilas durante uma competição de esportes na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.