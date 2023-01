Bruna Linzmeyer surge em situação de risco na praia e fãs alertam: “Cuidado Menina!”

A atriz Bruna Linzmeyer surge em situação de perigo na praia e fãs ficam preocupados

Na tarde desta quarta-feira, 04, a atriz Bruna Linzmeyer(30) não escondeu dos internautas que está aproveitando cada minuto de suas férias em Salvador, na Bahia.

Curtindo o verão na praia, ao lado dos amigos, a artista exibiu toda a sua felicidade, ao tomar um banho de mar enquanto a chuva caia."Registro de uma chuva de verão", escreveu a protagonista de Pantanal, na legenda do registro.

Imediatamente, os fãs elogiaram a beleza da artista, porém também ficaram preocupados e alertaram sobre possíveis riscos de acidentes no local, devido a incidência de raios: "Chuva de verão é uma delícia assim na praia. O problema é começar a trovejar. Aí, o bicho pega!", informou um internauta. "Não se fica em mar com chuvas", alertou outra. "Fica esperta com raio!", disse um terceiro. “É lindo mas perigoso ao extremo!”, afirmou mais um.

Na última semana, Bruna Linzmeyer causou nas redes sociais ao compartilhar vários cliques de uma simples tarde em sua residência. No entanto, o que chamou atenção mesmo foi a quantidade de pelos na região de sua virilha.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE BRUNA LINZMEYER:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Linzmeyer (@brunalinzmeyer)

Bruna Linzmeyer posa de biquíni e é criticada por deixar pelos à mostra

Recentemente, Bruna Linzmeyer foi alvo de críticas na web por exibir seus pelos naturais. Nos registros compartilhados em sua conta no Instagram, a artista apareceu de biquíni, deixando à mostra seus pelos na virilha e axilas.

"Nadamos eu, alguns cardumes, 1 tartaruga, minha prof Barbara, minha amiga biriba e +1000 humanos", escreveu a artista na legenda.