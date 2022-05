Bruna Linzmeyer surge em clima de romance com a namorada

Intérprete de Madeleine na primeira fase de Pantanal, Bruna Linzmeyer mostra nova foto com a namorada, Marta Supernova

CARAS Digital Publicado em 13/05/2022, às 13h20

A atriz Bruna Linzmeyer (29) apareceu em clima de romance com a namorada, Marta Supernova, em um novo post nas redes sociais. Nesta sexta-feira, 13, as duas apareceram de rosto colado em uma selfie.

Na legenda, a artista brincou: “Eu e a Marta Supernova só querendo ser iguanas hehehe e vocês, quem queriam ser?”.

O trabalho mais recentemente da atriz na TV foi como a Madeleine na primeira fase da novela Pantanal, da Globo.

Recentemente, Bruna Linzmeyer relembrou quando assumiu sua sexualidade publicamente.

“Foi em 2015, eu já estava há cinco anos na TV. E já namorada a Kity, que foi a minha primeira namorada, há uns bons meses. As pessoas que trabalhavam comigo cogitaram que eu negasse e eu disse que isso não era uma possibilidade. Foi muito esquisito no começo. A gente tinha umas publicidades marcadas para aquela semana e para a semana seguinte, as coisas foram cancelando. Diziam: ‘não vai mais acontecer e tal’”, relembrou no podcast Podpah.

Veja a foto de Bruna Linzmeyer e Marta Supernova: