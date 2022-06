Bruna Linzmeyer marca presença em marcha lésbica em São Francisco: "Fiquei tão emocionada"

Atriz Bruna Linzmeyer esteve presente na 'Dyke March' em São Francisco, na Califórnia

CARAS Digital Publicado em 27/06/2022, às 13h40

No último fim de semana, 25, aconteceu a Dyke March, uma marcha de visibilidade e protesto lésbica em São Francisco, Califórnia nos Estados Unidos. E Bruna Linzmeyer (29) esteve presente no local e registrou os protestos.

Em seu perfil no Instagram, a atriz que viveu Madeleine, na primeira etapa de 'Pantanal', compartilhou uma série de fotos do dia e falou sobre a experiência de participar da marcha.

Ao compartilhar uma série de fotos do dia, Bruna aproveitou o espaço para falar do dia: "Um mar de sapatão. Ontem foi a Dyke March (marcha sapatão) de São Francisco. Eu fiquei tão emocionada, me senti tão tranquila, segura e feliz que não tenho nem mais palavras pra descrever. É isso. Bonito demais, daquelas horas que você agradece estar vivendo", escreveu.

Nos cliques compartilhados por Bruna, ela surgiu ao lado de amigas e outras pessoas que também participaram da marcha.

Veja a postagem de Bruna Linzmeyer: