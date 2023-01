Bruna Linzmeyer dá empinadinha com biquíni fio-dental e mostra corpo natural: "Deusa"

Bruna Linzmeyer dá empinadinha em clique ousado e mostra seu corpo real

Deslumbrante e conhecida pela ousadia, a atriz Bruna Linzmeyer apareceu nas redes sociais nesta sexta-feira, 27, mostrando porque é uma das mais belas atrizes da televisão brasileira.

Depois de contar aos fãs que decidiu não se depilar mais, ela apareceu de biquíni fio-dental mostrando dias de descanso em um destino inusitado. A estrela, que acaba de deixar a Globo, também apareceu sem edições.

"Oi, imensidão de água doce", disse ela que está em Canindé de São Francisco, em Sergipe, onde ficam os Cânions do Xingó, às margens do Rio São Francisco.

Nos comentários, seguidores deixaram vários elogios para a musa. "Inspiradora demais", disse um. "Deusa grega", comentou outro. "Mulher boa é assim, real, deliciosa", declarou outro.

Bruna Linzmeyer revela motivo pelo qual não renovou com a Globo

Bruna Linzmeyer decidiu não renovar seu contrato com a Globo após 12 anos de emissora e os fãs questionaram o motivo. A atriz, que recentemente participou do remake de Pantanal no canal, resolveu abrir o coração e explicou sobre uma nova fase de sua carreira.

"Eu nunca sonhei ser atriz. Adentrei esse mundo e tenho carinho pelo ofício, que me proporcionou muitas coisas. A Globo foi mudando o formato de contrato com as pessoas. Esperando que eles não fossem renovar o meu, fui me organizando financeira e emocionalmente, vendo trabalhos no cinema”, e complementou dizendo que recebeu uma proposta de contrato exclusivo, mas como já tinha alguns projetos encaminhados, optou por não renovar com a emissora, embora se sinta lisonjeada.

Veja: