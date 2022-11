Bruna Linzmeyer choca ao surgir de sobrancelhas e cabelos amarelos

Inspirada na estreia do Brasil na Copa do Mundo, a atriz Bruna Linzmeyer mudou o visual radicalmente

A atrizBruna Linzmeyer (30) deixou os seguidores surpresos ao exibir seu visual para assistir ao jogo da estreia do Brasil na Copa Mundo na tarde desta quinta-feira, 24!

No clima da Copa, a atriz mudou radicalmente o visual e pintou as sobrancelhas e o cabelo no tom amarelo bandeira. A loira surgiu quase que irreconhecível e chamou atenção da web por sua ousadia.

Em fotos publicadas em seu perfil no Instagram, a artista aparece usando uma blusa verde, que combinou com a cartela de cores da bandeira do Brasil. "Servindo lookinho com as cores do dia", escreveu Bruna ao postar a sequência de fotos.

Nos comentários os fãs aprovaram o novo visual da artista. "O hexa vem com essa energia", comentou uma internauta. "Como pode ficar linda de qualquer jeito?", disse outro. "Ahahhah! Muito maravilhosa!", disparou um terceiro.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE BRUNA LINZMEYER: