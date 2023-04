Bruna Linzmeyer agita a web ao exibir pelos naturais das axilas

A atriz Bruna Linzmeyer causou alvoroço na web ao destacar os pelos da axila em novo registro durante viagem na Colômbia

Na tarde do último domingo, 23, a atriz Bruna Linzmeyer (30) causou surpresa entre os seguidores ao compartilhar uma foto de sua viagem pela Colômbia. Através de sua conta no Instagram, a artista compartilhou cliques em meio a natureza do país, na região montanhosa conhecida como chamado Páramo Santurbán, famoso pelo frio intenso e paisagens incríveis.

Mas o que chamou a atenção dos fãs foi o clique ousado em que Bruna aparece com os braços para o alto ao posar em uma das fotos durante o passeio pelo local turístico. Nafoto, ela acabou exibindo os pelos naturais da axila.

Essa não foi a primeira vez que Bruna Linzmeyer mostrou que não depila as axilas. Algum tempo atrás, Bruna participou de uma competição de natação e foi alvo de críticas pordeixar à mostra seus pelos na virilha e axilas.

"Me depilei durante muito tempo. Ter pelos já foi estranho para mim. Hoje, acho estranho uma mulher não os ter. E mais: acho sexy quando uma mulher tem e acho sexy em mim", disse ela em entrevista para a revista Marie Claire em 2019.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE BRUNA LINZMEYER:

Foto: Reprodução/Instagram

