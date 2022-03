Bruna Griphao surge coladinha com novo affair na web

Atriz Bruna Griphao aparece em clima de romance com novo affair nas redes sociais e assume relacionamento durante viagem

CARAS Digital Publicado em 29/03/2022, às 13h53

A atriz Bruna Griphao (23) está vivendo um novo amor!

Nesta terça-feira, 29, a loira surgiu em clima de romance com Rafael Monteiro em registro publicado nos Stories de seu Instagram.

Curtindo viagem para Portugal para visitar a mãe, Bruna também publicou um clique em que aparece em uma escada, em selfie no espelho. Na imagem, é possível ver que o rapaz está ao seu lado.

De acordo com informações de Fábia Oliveira, do Em Off, o romance é discreto e a gata nem chegou apresentar o novo boy para os amigos.

Pouco se sabe sobre a vida de Rafael, que mantém sua conta no Instagram privada apenas para pessoas próximas.

Vale lembrar que Bruna foi vista aos beijos com João Guilherme (19) em balada e restaurante no Rio em janeiro, após affair com o ex-Fazenda João Zoli, no final do ano passado.

A intérprete da Princesa Leopoldina na novela Nos Tempos do Imperador estava solteira desde o fim do relacionamento com o estudante de medicina Henrique Flora. Discreta, a famosa também se envolveu com o surfista Gabriel Medina (28) em 2019.

Bruna Griphao celebra chegada dos 23 anos

No dia 10 de março, Bruna Griphao completou mais um ano de vida e compartilhou um texto na web para agradecer as menagens de carinho que recebeu na data especial. "10 de março. Meu aniversário. Em todas mensagens que eu recebi a palavra “intensidade” se fez presente. Furacão. Sou a intensidade em pessoa, reconheço os dois lados disso, o bom e o ruim. Sobre mim. Amores, amigos, familia, conversas infinitas, falatório sem fim, cantar até ficar rouca, risadas sinceras, altas e inconvenientes

e claro, algumas explosões. Meu pai uma vez disse que eu era um diamante bruto, forjado nas maiores pressões, uma amiga minha concordou, disse que era a melhor definição que alguém ja tinha feito sobre mim. Fogo em 5 planetas, mas o sol em água, meu mapa astral ditou os caminhos confusos

que eu luto pra equilibrar. Não é fácil. Mas nem teria graça se fosse. Eu admiro minha própria força. Às vezes penso sobre mim e sorrio. Vou decifrando aos poucos, vou descobrindo empolgada as peculiaridades, as menores coisas que me tornam singular. Vou aprendendo a dosar tudo isso que eu tenho dentro de mim, tentando ser melhor sempre. Eu quero ser melhor sempre. Sou grata a Deus por mais um ano de vida. Ansiosa pelo o que me aguarda", escreveu ela, em forma de poema.

Confira o registro de Bruna Griphao com novo affair: