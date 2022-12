Bruna Griphao ostenta tanquinho e deixa seguidores babando depois do treino

Atriz Bruna Griphao decidiu deixar seguidores sem ar ao exibir corpo sarado após o treino

Nesta quinta-feira, 8, a atriz Bruna Griphao (23) decidiu quebrar a internet após mostrar seu corpão depois do treino. A loira apareceu em suas redes sociais exibindo seu tanquinho treinar e uma sessão de massagem.

Em frente ao elevador, Bruna tirou uma selfie usando um biquíni preto e shorts jeans, deixando sua barriga extremamente chapada e definida à mostra. A atriz também mostrou os músculos do braço, chegando em casa depois do treino.

Antes disso, a atriz mostrou momentos de seu treino de pernas, usando um cropped preto e legging rosa. A loira aparece se esforçando bastante na academia. Além disso, aproveitou um momento de massagem e drenagem.

Bruna Griphao exibe barriga trincada - Créditos: Reprodução / Instagram



Bruna Griphao posa de look curtinho com decotão

Bruna Griphao roubou a cena nas redes sociais recentemente ao exibir uma produção impecável! Nas imagens, a gata surgiu usando um look all black. Sentada na cama, a loira caprichou no carão e colecionou elogios dos seguidores ao postar os cliques de shortinho e um tomara que caia com decote poderoso nos seios, com recorte diferente. Com os cabelos longos soltos, a famosa posou com maquiagem leve e deixou parte de suas pernas saradas à mostra nos registros. Ao legendar a publicação, Bruna Griphao usou apenas um emoji de coração preto.