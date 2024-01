Bruna Biancardi toma atitude e corta laços após boatos envolvendo Neymar Jr

Chegou no limite! Bruna Biancardi toma decisão e se afasta de vez após novos rumores envolvendo seu ex-namorado, Neymar Jr

Nesta terça-feira, 02, Bruna Biancardi tomou uma atitude drástica diante de novos rumores envolvendo Neymar Jr. É que a influenciadora digital decidiu cortar laços de forma definitiva, pelo menos, nas redes sociais . Ela não quis mais acompanhar seu ex-namorado e deixou de seguir o perfil do jogador de futebol no Instagram .

Os internautas perceberam que a atitude de Bruna surge logo após as novas especulações de uma suposta traição do craque. Para quem não acompanhou, Neymar Jr se envolveu em uma nova polêmica depois que uma modelo usou suas redes sociais para revelar que estaria à espera de um filho com o jogador.

"Neném linda! Já vai ganhar um irmãozinho (a) do papai Ney! Só um aninho de diferença vai ter...", disse Jamile Lima ao comentar uma foto da pequena Mavie. A pequena, que tem apenas dois meses de vida, é fruto do antigo namoro de Neymar e Bruna. Após a revelação, o colunista Léo Dias afirmou que a gravidez seria verdadeira.

O jornalista ainda deu mais detalhes sobre a suposta traição, que teria acontecido durante o namoro com a influenciadora. No entanto, após o burburinho explodir, Jamile voltou atrás e negou os rumores: "Eu não estou grávida, nem o conheço pessoalmente, não tenho nenhum tipo de contato, nunca o vi pessoalmente”, disse.

“Esse comentário que surgiu foi um comentário infeliz de uma pessoa da minha equipe que em tom de brincadeira… enfim, já estou tomando as medidas cabíveis", a influenciadora alegou após a polêmica. Mas parece que Bruna não achou a brincadeira de bom tom e decidiu cortar os laços digitais com o pai de sua filha.

Bruna Biancardi deixa de seguir Neymar Jr no Instagram - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que essa não foi a primeira vez que Bruna decidiu se afastar das redes sociais do jogador. Em setembro do ano passado, a influenciadora deixou de seguir o time de futebol do craque depois que ele foi flagrado em uma balada na Espanha acompanhado de mulheres, antes deles anunciarem o fim do relacionamento em novembro.

Após o término da relação, eles protagonizaram algumas aparições com a filha, como no Natal:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Mãe de Neymar publica reflexão após suposta gravidez:

A empresária Nadine Gonçalves reagiu com um desabafo nas redes sociais após os rumores de que seu filho, Neymar Jr, seria pai pela terceira vez. Em um longo texto creditado ao papa Francisco, ela refletiu sobre "família". Até o momento, nenhum membro da família do craque se pronunciou oficialmente sobre os boatos que estão circulando.

Mas a publicação de Nadine deixou os seguidores com a pulga atrás da orelha. Vale mencionar que apesar do unfollow em seu ex-namorado, Bruna ainda segue sua ex-sogra e também sua ex-cunhada, a influenciadora digital Rafaella, em seu perfil oficial no Instagram.