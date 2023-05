Bruna Biancardi surge agarradinha com Neymar em passeio de helicóptero: "Lindos!"

Bruna Biancardi exibe clique raro ao lado de Neymar durante voo de helicóptero e encanta seguidores; veja!

Que casal! A modelo Bruna Biancardi (29) derreteu de vez o coração dos seguidores na manhã desta segunda-feira, 29, ao compartilhar uma série de registro nas redes sociais ao lado do namorado.

Agarradinha com o jogador de futebol do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira e pai de seu futuro filho, Neymar Jr. (31), a musa surgiu durante um passeio de helicóptero e colecionou elogios ao posar em clima de puro romance com o atleta.

Sentados na cabine da aeronave, os dois apareceram juntinhos durante o passeio inesquecível de helicóptero pela cidade de Mônaco.

Através de seu perfil oficial, a eleita de Neymar fez um compilado de momentos especiais de sua estadia luxuosa em lugares paradisíacos na zona costeira do Mediterrâneo, onde o casal marcou presença para prestigiar o Grande Prêmio da sexta temporada de Fórmula 1.

Rapidamente, os fãs do casal, não pouparam palavras e deixaram uma enxurrada de elogios aos pombinhos.“Bruna e Neymar, dois lindos, feliz por estarem juntos, elogiou um seguidor. “Ah que lindos”, comentou outro. “Bruna grávida é a coisa mais linda”, afirmou um terceiro.

Ainda na tarde do último domingo, 28, o comportamento do jogador de futebol Neymar Jr. em relação a namorada, chamou atenção dos internautas.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE BRUNA BIANCARDI:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Bruna Biancardi dá detalhes de sua participação no Festival de Cannes:

Há poucos dias, Bruna Biancardi compareceu ao 76º Festival de Cinema de Cannes. Ao ser questionada por um seguidor sobre sua participação no evento por não ser atriz, a influenciadora digital deu alguns detalhes de sua presença, e até aproveitou para mandar um recado para os críticos de plantão.

“Não precisa ser atriz para estar lá. Várias pessoas são convidadas. No meu caso, fui com a Nespresso que já é minha parceira há anos e a cada semestre faço uma viagem com eles. O lançamento da nova linha foi em Cannes e fomos também ao festival. Fiquem felizes pelos outros. Se você tivesse a oportunidade não iria?”, rebateu Bruna.