Bruna Biancardi revela desejo curioso durante gravidez: "Não tomo"

À espera de sua primeira filha, Bruna Biancardi revela desejo curioso em comida durante a gestação; saiba o que é!

A influenciadora digital Bruna Biancardi está esperando por sua primeira filha, Mavie, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr. E durante a gestação, é normal que a futura mamãe sinta desejos por diferentes comidas, mesmo sendo uma que você não goste tanto.

E nesta terça-feira, 29, a famosa usou suas redes sociais para compartilhar um novo desejo que está sentindo durante a gravidez. Segundo Bruna, a vontade é curiosa, já que ela não tem o costume de ter o alimento no seu dia-a-dia.

Através dos stories de seu Instagram, a influenciadora publicou a foto de uma grande tigela de cereais com leite puro. "Hoje tive vontade de comer cereal com leite. Quem me conhece sabe que eu não tomo leite", revelou Bruna. "Durante a gravidez dá umas vontades estranhas mesmo", finalizou em tom de brincadeira.

Foto: Reprodução / Instagram

Bruna Biancardi faz escultura do barrigão de grávida

Na última segunda-feira, Bruna Biancardi decidiu eternizar o barrigão de sua primeira gestação em grande estilo! A influenciadora fez uma escultura de gesso de sua silhueta com a ajuda da ex de Neymar Jr, Carol Dantas, e seu enteado, Davi Lucca.

Juntas, elas passaram a tarde fazendo compras na Arábia Saudita, onde o jogador está morando após ser contratado pelo clube Al-Hilal. À noite, elas se uniram para preparar a escultura do barrigão da influenciadora.

Em seus stories do Instagram, Bruna mostrou os detalhes e materiais necessários para o processo. “Vamos aprontar”, ela brincou na legenda. Na sequência, a influenciadora registrou o momento em que Carol e Davi cobriam sua barriga com ataduras para moldar o gesso no formato do barrigão.

Por fim, Bruna surgiu com o molde ajustado a sua silhueta e registrou uma selfie ao lado de Carol e Davi, que posaram sorridentes e com as mãos sujas de gesso. Além disso, a modelo também incluiu algumas polaroids divertidas do momento em família: “Tempo de qualidade com eles”, a namorada de Neymar legendou os cliques.