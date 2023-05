Bruna Biancardi recebe proposta inusitada após o nascimento do bebê: "Me chama!"

Após retirar restrição dos comentários, Bruna Biancardi recebe proposta inusitada de seguidor

Após anunciar a gravidez de seu primeiro bebê com o craque Neymar Jr. (31) , a modelo Bruna Biancardi (29) viu seu nome ficar em evidência mais uma vez na madrugada desta sexta-feira, 05.

Isso porque para se aproximar dos seguidores, a influencer digital decidiu retirar as restrições dos comentários em suas fotos no Instagram para ter uma interação mais próxima com os seus fãs.

Por meio disso, a mamãe de primeira viagem recebeu diversas mensagens carinhosas, divertidas e até uma proposta, um tanto quanto inusitada.

É que a eleita do jogador de futebol ficou surpresa ao se deparar com um pedido de emprego. "Bruna, me chama pra ser babá desse bebê de milhões", brincou uma seguidora.

Recentemente, Bruna Biancardi fez questão de dividir com os seguidores os primeiros mimos que seu bebê recebeu da tia Rafaella Santos (27) e de amigos próximos.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE BRUNA BIANCARDI:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Grávida, Bruna Biancardi ostenta aliança luxuosa em 'close' nas redes sociais

Bruna Biancardi, encantou seus seguidores ao deixar escapar um detalhe especial de sua aliança de compromisso. Durante uma exibição de suas unhas em suas redes sociais, o anel luxuoso que estava em seu dedo anelar roubou completamente a cena.

Confeccionado em ouro branco e adornada com detalhes em brilhantes, a peça é uma verdadeira joia. "Branquinho de sempre", escreveu ela na imagem.