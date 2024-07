Bruna Biancardi posta reflexão após reconciliação com Neymar: 'Não responda'

Após reatar com Neymar, a influenciadora Bruna Biancardi chamou atenção ao compartilhar uma reflexão a respeito de críticas

A influenciadora Bruna Biancardi usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 10, para compartilhar uma breve reflexão a respeito de críticas. Em seu Instagram oficial, a mãe da pequena Mavie, de 8 meses, repostou um vídeo onde o evangelista Deive Leonardo fala sobre a importância de não se afetar com comentários de terceiros.

"Não responda aqueles que te perseguem, te acusam e falam mal de você. Se você responde, alimenta o caos e dá de presente a sua atenção. Você pausa a missão para cuidar de quem não cuida de você, não ama você e não quer o seu bem. Então, se você não o faz, só tem algo que te sobra: siga olhando para a missão que o Senhor te deu, correndo em direção ao teu propósito. Viva o plano de Deus de maneira perfeita, completa", diz o influenciador no registro.

Após a repercussão, internautas passaram a comentar que o compartilhamento de Bruna Biancardi seria uma 'resposta' às críticas que vem recebendo desde que decidiu reatar o relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr, pai de Mavie. Os dois foram fotografados aos beijos no último fim de semana.

O flagra aconteceu em meio aos fortes rumores de uma possível reconciliação. Assumidos, eles decidiram fazer, oficialmente, a primeira aparição pública como casal na madrugada de domingo, 7, durante um show do cantor Thiaguinho em São Paulo.

Vale lembrar que Bruna Biancardi e Neymar Jr anunciaram o último término da relação em novembro de 2023, pouco tempo após o nascimento da primeira filha do casal. Os boatos da reconciliação começaram em abril deste ano, quando o atleta publicou um vídeo onde pedia, em tom bem-humorado, para a influenciadora segui-lo novamente no Instagram.

Desde então, Biancardi e Neymar têm sido vistos juntos com bastante frequência. Recentemente, a famosa passou um tempo na Arábia Saudita, país do Al-Hilal, atual clube do craque, junto com a pequena Mavie.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

Os bastidores da reconciliação de Bruna Biancardi e Neymar

No último domingo, 7, Bruna Biancardi e Neymar Jr foram flagrados aos beijos em um show e confirmaram a reconciliação após meses de rumores. Aliás, a primeira aparição do casal após meses separados não teria sido por acaso. Segundo o jornal Extra, a influenciadora decidiu mostrar que superou o passado, incluindo a chegada da nova filha do jogador.

Conforme relatado pelo jornal, a reconciliação de Bruna e Neymar não foi fácil! Desde que anunciaram o término da relação em ovembro do ano passado, o casal enfrentou terapia e chegou até mesmo a causar rachas na família. No entanto, com o apoio de pessoas próximas, conseguiram superar o passado e agora estão mais unidos do que nunca; confira mais detalhes!