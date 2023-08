Bruna Biancardi ostenta fone de ouvido banhado a ouro; veja o preço

Influenciadora Bruna Biancardi usa fone de ouvido igual ao que Neymar usou durante Copa do Mundo de 2022

Nesta sexta-feira, 11, a influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi decidiu ostentar! Em suas redes sociais, a futura mamãe de Mavie apareceu usando um acessório muito luxuoso: um Air Pod Max, da Apple, que por si só já é caríssimo. Porém, o detalhe deste em específico é que ele é banhado a ouro!

O item já havia sido utilizado pelo jogador de futebol do Paris Saint-Germain e craque da Seleção Brasileira, Neymar Jr., durante sua participação na Copa do Mundo do Catar, no ano de 2022. Personalizado por Roani Soares, o acessório está avaliado em US$ 10 mil, algo em torno de R$ 49 mil, convertido para a cotação atual.

Mesmo com o acessório caríssimo em seu pescoço, Bruna Biancardi quase nunca escolhe a ostentação. Recentemente, a grávida escolheu para sua filha algumas roupas de lojas mais acessíveis. “Não tenho maturidade para essas roupinhas”, disse, mostrando uma saia jeans, cardigãs e bodys.

Bruna Biancardi com fone de ouro - Créditos: Reprodução / Instagram

Belo atende pedido de Neymar Jr. e faz homenagem para Bruna Biancardi

Bruna Biancardi, que está à espera da primeira filha com o jogador de futebol Neymar Jr, marcou presença no show do cantor Belo, que aconteceu em São Paulo, e foi surpreendida pelo artista. O marido de Gracyanne Barbosa é amigo do atacante do Paris Saint-Germain, e o atleta pediu para que ele dedicasse a música 'Tudo Mudou' para sua namorada. O pedido foi prontamente atendido, e antes de começar a cantar, ele contou para a influencer que a próxima canção era para ela.

"Quando eu estava vindo pra cá, o Neymar me ligou e pediu para eu cantar uma música pra você, tá? Ele quem pediu. Ele disse que você mudou a vida dele em todos os sentidos", disse Belo. O momento foi registrado nas redes sociais por uma amiga de Bruna. "A gente no show e, do nada, uma homenagem. A mãe não aguenta", escreveu.

