Bruna Biancardi manda recado enigmático após deixar de seguir Neymar: 'Caráter'

Bruna Biancardi deixou os seguidores curiosos ao publicar mensagem misteriosa após cortar laços com o ex-namorado, Neymar Jr

Na noite desta quinta-feira, 04, Bruna Biancardi deixou seus seguidores curiosos ao publicar uma mensagem enigmática em suas redes sociais. É que a influenciadora digital desabafou sobre a 'falta de caráter' em um relacionamento apenas um dia após deixar de seguir seu ex-namorado e pai de sua filha, o jogador de futebol Neymar Jr.

Bruna, que costuma usar seu perfil no Instagram para compartilhar reflexões, mandou um recado certeiro em sua nova publicação: "Caráter é algo que está no coração, nas veias, na pele, na alma. Caráter corre no sangue. Quem não possui destrói vidas, relacionamentos, amizades e a si mesmo", diz o trecho compartilhado pela influenciadora.

Não demorou muito para que os seguidores da musa interpretassem a mensagem como uma indireta para o jogador de futebol. Nos comentários de um perfil de entretenimento, diversos internautas dividiram opiniões sobre o recado. Alguns afirmam que se trata apenas de uma reflexão, enquanto outros saíram em defesa da morena.

“Cada vez mais o livramento faz sentido”, disse uma seguidora. “Bruna, o universo cura todas as suas dores, todos passamos por decepções", aconselhou mais uma. "Ela está certa. Parem de julgar o próximo”, disse uma terceira. “Eu acho ainda que é por causa da gravidez”, outro admirador relembrou a recente polêmica envolvendo o craque.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Para quem não acompanhou, Neymar Jr se envolveu em uma nova polêmica no início desta semana. Tudo aconteceu depois que uma modelo usou as redes sociais para revelar que estaria à espera do terceiro filho com o jogador. Após a repercussão, ela voltou atrás e disse que tudo não passou de uma brincadeira de sua equipe.

Procurada pela CARAS Brasil, a assessoria de Neymar Jr falou pela primeira vez sobre o assunto e também negou os rumores. Segundo a equipe do atleta, o caso foi tratado com surpresa: “Espero sinceramente que aqueles responsáveis por disseminar informações falsas sejam devidamente responsabilizados por suas ações", disseram.

Mas Bruna acabou tomando uma atitude inusitada diante da polêmica. A influenciadora deixou de seguir o ex-namorado nas redes sociais logo após a revelação de que ele supostamente seria pai pela terceira vez. Desde então, a modelo não se pronunciou sobre os rumores envolvendo o pai de sua herdeira, a pequena Mavie.

Bruna Biancardi choca ao mostrar a filha engatinhando:

Na última quarta-feira, 3, a influenciadora digital impressionou seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar um vídeo de sua filha, Mavie. É que a pequena já está tentando engatinhar sozinha. Vale lembrar que a menina está perto de completar seu terceiro mês de vida; confira o vídeo impressionante da herdeira de Neymar Jr.