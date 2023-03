Bruna Biancardi exibe barriga chapada em look all black

Influenciadora Bruna Biancardi ganha elogios de fã ao compartilhar look all black

Nesta quinta-feira, 23, a influenciadora Bruna Biancardi (28) decidiu deixar seus seguidores ainda mais apaixonados! A morena, que viveu uma série de boatos de gravidez nos últimos dias, publicou uma série de cliques em suas redes sociais onde aparece usando um look all black, deixando sua barriga chapadíssima à mostra.

“Look all black nada básico. Amei os detalhes em detalhes em corrente dourada no cós e nas alças! Gostaram da minha escolha?”, escreveu a influenciadora e namorada do craque da Seleção Brasileira e do Paris Saint-Germain, Neymar Jr. Nas fotos, ela posa pleníssima completando o look all black com uma bolsa, também preta.

Os comentários foram inundados de elogios para a beleza da influenciadora. “Vem mini Ney”, brincou um seguidor, sobre os boatos de gravidez. “Bruna, você é tão linda, você faz todos sorrirem todas as vezes que olham suas postagens”, exclamou uma outra. “Você é tão maravilhosa, a mais perfeita que eu já vi”, exaltou uma outra. Além das milhares de palminhas, emojis de carinhas de apaixonados e corações de diversas cores para enaltecer a beleza da modelo.

Veja a publicação da influenciadora digital Bruna Biancardi exibindo look all black com a barriga definida de fora:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)



Equipe de Neymar Jr nega boatos de gravidez da namorada dele, Bruna Biancardi

Ainda nesta semana, a assessoria de imprensa de Neymar Jr. se pronunciou para negar os boatos, informando que os boatos não são verdadeiros. A equipe de Bruna Biancardi também negou os boatos da gravidez em contato com a colunista Fabiola Reipert, do programa Balanço Geral, da Record TV.