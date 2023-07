Bruna Biancardi esbanja luxo com bolsa avaliada mais de R$ 15 mil

A influenciadora Bruna Biancardi posa com bolsa de luxo a caminho de ultrassonografia de sua filha com o jogador Neymar

Nesta terça-feira, 11, a influenciadora Bruna Biancardi compartilhou um pouco de sua rotina como futura mamãe. A namorada de Neymar publicou foto em seus stories a caminho da ultrassonografia para fazer checkup na gestação de Mavie.

De unha feita, Bruna mostrou a sua ida ao médico com bolsa laranja da Miu Miu, avaliada em R$ 15,5 mil no Brasil. A peça de luxo conta com couro traçado e detalhes em dourado, incluindo o logotipo da marca de grife. Olha só:

Foto: Reprodução / Instagram

No mesmo dia, a influenciadora apareceu em seus stories para dar novidade sobre a conta hackeada de sua irmã, Bianca Biancardi. Durante a sua caminhada matinal, Bruna relatou que a conta da irmã havia sido recuperada e que as devidas providências estavam sendo tomadas.

"Agora vamos fazer o boletim de ocorrência e juntar todo mundo que caiu nesse golpe para adicionar ao boletim", explicou a influenciadora. "Minha irmã não foi a primeira e nem foi a última que sofreu esse golpe", disse por fim.

Relembre o chá de bebê da filha de Bruna Biancardi e Neymar

No dia 24 de junho, a influenciadora digital Bruna Biancardi e o jogador de futebol Neymar Jr fizeram um chá revelação para descobrir o sexo de seu bebê. No caso, o casal descobriu que teria uma menina e que se chamará Mavie. Porém, o que muitos não sabiam e que a modelo revelou recentemente é que a festa contava com três opções de lembranças para os convidados.

Os convidados da mega festa de revelação do sexo do filho de Bruna e Neymar podiam receber uma entre três opções. Segundo a influenciadora digital, a pessoa girava uma roleta e o número que caísse, correspondia ao que eles iriam ganhar.

A opção número um de presente era uma caixa que continha três chocolates, um branco, um ao leite e um branco com cookies. Além disso, a lembrança contava com um vaso de cerâmica pintado à mão. Já a segunda opção era um aromatizador de ambiente com varetas. Enquanto a terceira e última lembrancinha era uma caixa em formato de carrossel, com um jogo de xícara de chá e pires. De acordo com Bruna, o último era o mais desejado.