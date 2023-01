Bruna Biancardi elege biquíni cavadíssimo e ostenta decotão em dia de piscina

Ex-namorada de Neymar, Bruna Biancardi esbanjou decote generoso em fotos na piscina com o cachorro e arrancou suspiros

Na tarde desta quinta-feira (19), a ex-namorada de Neymar (30), Bruna Biancardi (28), agitou as redes sociais ao compartilhar registros fofos em que aparece só de biquíni.

É que a morena aproveitou as temperaturas elevadas para pegar uma piscina junto com seu pet. Com um conjuntinho colorido, a influenciadora e modelo deixou em evidência suas curvas no decote generoso e arrebatou os corações dos seguidores.

"Se tem alguém que aproveita essa piscina, é esse serzinho aqui.. ", se derreteu na legenda da publicação.

Imediatamente, a morena foi coberta de elogios pelos seus admiradores. "Muito Linda", afirmou um fã. "Primeira Dama", escreveu outro seguidor. "Eu ameeeei o biquíni", disse um terceiro.

Ainda recentemente, Bruna Biancardi agitou as redes sociais e deixou os fãs animados com uma possível reconciliação. A influenciadora digital apareceu ao lado do jogador em Paris, na França, onde ele mora atualmente.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE BRUNA BIANCARDI:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Boa forma!

Bruna Biancardi elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar uma nova foto só de biquíni. Desta vez, ela apostou em um modelito asa-delta em tom de azul claro e esbanjou sensualidade.

Em seu perfil no Instagram, a beldade surgiu com a barrigada sarada à mostra e também ostentou o seu bronzeado impecável. Na foto, ela surgiu com um leve sorriso e arrancou elogios dos fãs.