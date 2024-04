Bruna Biancardi desabafa sobre afastamento das redes: 'Internet problemática'

Mãe da pequena Mavie, a influenciadora Bruna Biancardi explicou o motivo de não compartilhar mais com frequência sua rotina na web

A influenciadora Bruna Biancardi usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira, 5, para compartilhar com os seguidores um desabafo a respeito de seu afastamento das redes sociais nos últimos tempos. Sincera, a mãe da pequena Mavie, fruto de seu antigo relacionamento com Neymar Jr, abriu o jogo e explicou o motivo de ter diminuído as postagens em seu perfil.

Em seus stories no Instagram, ela iniciou o relato mostrando que havia comprado um novo brinquedo para a herdeira. Logo depois, Bruna comentou que, aos poucos, voltará a mostrar seu dia a dia com os internautas.

"Vou dividir aqui com vocês algumas coisas, porque o que sinto… Parei de compartilhar muitas coisas aqui pela chatice que é compartilhar as coisas na internet, sinceramente. E aí acabei deixando de compartilhar tudo. Mas quero voltar aos poucos, se possível, se me deixarem, a compartilhar algumas coisas, começando por essas coisinhas de criança que eu compro e acho legal, coisas de casa", declarou a influenciadora.

"Porque falo X, vira Y. Não falo nada, falei tal coisa. É sempre assim. Mas é isso, né? Quero mostrar para vocês", completou Bruna Biancardi, exibindo o novo brinquedo de Mavie. "Acabei deixando de compartilhar as coisas porque, olha, a internet está cada dia mais problemática", escreveu ela no registro.

Neymar faz pedido inusitado para Bruna Biancardi em vídeo

O jogador de futebol Neymar Jr surpreendeu os fãs ao mostrar uma imagem de sua ex-namorada Bruna Biancardi, que é a mãe de sua filha, Mavie, nas redes sociais. Nesta quinta-feira, 4, eles estavam na mesma casa e ele decidiu fazer um pedido publicamente para a jovem.

O atleta gravou um vídeo de Bruna deitada em um sofá e pediu para ela voltar a segui-lo no Instagram. "Dá pra tu voltar a me seguir aí, por gentileza?", disse ele. E ela disse para ele fazer uma enquete.

Então, ele fez a enquete com a pergunta: "E aí, volta a me seguir?". As duas opções eram: Sim, a paz reinou, e Não, vamos pra rivalidade.

Vale lembrar que Neymar e Bruna anunciaram a separação poucas semanas após o nascimento da filha deles, Mavie, que está com 5 meses de vida. Apesar do fim do namoro, eles têm uma boa convivência e são vistos juntos em prol da filha.